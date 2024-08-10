Япония повторила рекорд по золотым медалям на зарубежной Олимпиаде в Париже
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Париж, 9 августа (Jiji Press) -- Япония повторила свой рекорд в 16 золотых медалей на зарубежной Олимпиаде в пятницу, на 15-й день Олимпийских игр в Париже, завоевав ещё три золотые медали в борьбе и брейкинге, который дебютировал на Олимпиаде в Париже.
Рекорд по золотым медалям был установлен на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Между тем, общее количество золотых медалей страны на летних и зимних Олимпийских играх достигло 202 в этот день.
В борьбе Хигути Рэй и Сакураи Цугуми выиграли золото в мужском вольном стиле до 57 кг и в женском весе до 57 кг соответственно.
В брейкинге Юаса Ами, 25 лет, стала первой олимпийской чемпионкой среди женщин.
Тем временем 17-летний Анраку Сорато завоевал серебро в мужских соревнованиях по боулдерингу и лазанию на трудность, став первым японским призёром Олимпийских игр в мужском спортивном скалолазании.
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