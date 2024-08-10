Япония повторила рекорд по золотым медалям на зарубежной Олимпиаде в Париже

Спорт

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Париж, 9 августа (Jiji Press) -- Япония повторила свой рекорд в 16 золотых медалей на зарубежной Олимпиаде в пятницу, на 15-й день Олимпийских игр в Париже, завоевав ещё три золотые медали в борьбе и брейкинге, который дебютировал на Олимпиаде в Париже.

Рекорд по золотым медалям был установлен на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Между тем, общее количество золотых медалей страны на летних и зимних Олимпийских играх достигло 202 в этот день.

В борьбе Хигути Рэй и Сакураи Цугуми выиграли золото в мужском вольном стиле до 57 кг и в женском весе до 57 кг соответственно.

В брейкинге Юаса Ами, 25 лет, стала первой олимпийской чемпионкой среди женщин.

Тем временем 17-летний Анраку Сорато завоевал серебро в мужских соревнованиях по боулдерингу и лазанию на трудность, став первым японским призёром Олимпийских игр в мужском спортивном скалолазании.

男子フリースタイル５７キロ級で金メダルを獲得した樋口黎＝９日、パリ

女子５７キロ級で金メダルを獲得した桜井つぐみ＝９日、パリ

女子ブレイキンの表彰式で、金メダルを胸に笑顔を見せる湯浅亜実（ダンサー名ＡＭＩ）＝９日、パリ

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Олимпийские игры Jiji Press