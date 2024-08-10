Юаса Ами раскрывает потенциал и завоевывает первое олимпийское золото в брейкинге
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Токио, 10 августа (Jiji Press) -- Японка Юаса Ами раскрыла свой потенциал и продемонстрировала безупречные движения, завоевав золото в женском брейкинге на Олимпийских играх в Париже в пятницу, в дебюте этого вида спорта на Олимпиаде.
Ожидая оценки в финале против литовки Доминики «Ники» Баневич, Юаса сказала себе, что выложилась на полную и наслаждалась выступлением на сцене.
После обратного отсчета табло показало «16-11» - момент, когда Юаса стала первой в истории олимпийской чемпионкой по брейкингу среди женщин.
За один день Юаса прошла в общей сложности 15 раундов соревнований. Ее обширный репертуар движений выделил ее в спорте, где повторение одних и тех же движений не приветствуется.
В полуфинале она использовала движение, которое приберегала для финала. «Если бы я не решилась (сделать это движение), я бы не достигла (золота)», - сказала Юаса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]