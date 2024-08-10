Японцы продолжают традиционные визиты к родным на праздник Бон, несмотря на угрозу сильного землетрясения

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Токио, 10 августа (Jiji Press) -- Визиты к родственникам во время летнего праздника «бон» в Японии идут полным ходом, несмотря на повышенный риск мегаземлетрясения в желобе Нанкай у южного тихоокеанского побережья страны.

10 августа утром токийские и другие железнодорожные станции были переполнены пассажирами, направляющимися в родительские дома и другие места.

Хотя Японское метеорологическое агентство выпустило экстренную информацию о повышенном риске возможного землетрясения в желобе Нанкай после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в юго-западной Японии в четверг, 24-летняя офисная работница Тага Аюна сказала: «Я не рассматривала возможность отложить свой визит домой».

Тага, которая планирует провести около недели в доме родителей в центральном городе Нагоя, сказала, что землетрясение в желобе Нанкай, если оно произойдет, может вызвать больше разрушений в Нагое, чем в Токио. «Я беспокоюсь о своих родителях, поэтому я еще больше хочу поехать туда», - сказала она.

«(В родительском доме) я проверю аварийные запасы и пути эвакуации, и если они еще не подготовлены, я подготовлю их вместе с родителями», - добавила Тага.













