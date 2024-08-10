Прогнозируется, что тайфун Мария пересечет северо-восточную Японию

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Токио, 10 августа (Jiji Press) -- Прогнозируется, что тайфун Мария, пятый тайфун сезона, достигнет суши в регионе Тохоку на северо-востоке Японии со стороны Тихого океана в понедельник и достигнет побережья Японского моря, принося сильные дожди.

В субботу Японское метеорологическое агентство и министерство земли призвали жителей региона быть готовыми к возможным оползням, затоплению низменных районов, разливу рек и сильным ветрам.

«Общее количество осадков с воскресенья по понедельник может превысить количество осадков за весь август в среднем году», - сказал Сюити Татихара, главный прогнозист агентства, на пресс-конференции. Особенно в префектуре Иватэ количество осадков может достичь около 400 миллиметров, добавил он.

Татихара призвал людей без колебаний принимать меры для защиты своей жизни на основе информации об эвакуации, выпущенной местными органами власти.

В связи с приближением тайфуна во время летнего праздника «бон» в стране, представитель агентства также призвал людей гибко пересмотреть свои планы на поездки.

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