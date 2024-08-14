Правительство Японии стремится повысить осведомлённость молодёжи о проблеме похищений японцев Северной Кореей

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Правительство Японии активизирует усилия по информированию молодёжи о похищениях японских граждан Северной Кореей, совершённых несколько десятилетий назад, в условиях опасений, что Пхеньян пытается замять эту проблему, поскольку число людей, знающих об этом подробно, сокращается.

«Я хочу, чтобы вы представили, что девочку вашего возраста похитили, и она потеряла связь с семьей», – говорит Ёкота Такуя, брат Мэгуми, которая была похищена и увезена в Северную Корею в 1977 году, когда ей было 13 лет, ученикам младших классов средней школы на встрече в Токио, организованной правительством 9 августа.

Правительство уже во второй раз проводит подобную встречу с целью повышения понимания проблемы похищений среди учащихся младших классов средней школы.

На встрече 9 августа ученики обсудили создание видео, чтобы донести проблему похищения до широкого круга поколений. Правительство планирует снять PR-видео на основе обсуждения.

Правительство также организует лекции для студентов университетов, желающих стать учителями, и организует конкурс сочинений для учащихся младших и средних школ.

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