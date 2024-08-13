Китагути Харука показала лучший результат при первом броске копья и завоевала золотую медаль
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Париж, 10 августа (Jiji Press). Китагути Харука показала необычайный результат на своём первом броске в соревнованиях по метанию копья среди женщин на Олимпиаде в Париже, что принесло ей золотую медаль – первое в истории Японии олимпийское золото в женской лёгкой атлетике.
«Я была сосредоточена, как обычно, на шестом броске», – сказала Китагути. В первом броске она показала свой лучший результат в этом сезоне – 65,80 метра, оттеснив соперниц.
После своего шестого и последнего броска Китагучи получила бурную овацию от толпы, насчитывавшей около 70 000 человек. На церемонии колокольного звона для победителей она взорвалась от радости, подняла японский флаг и много раз подпрыгнула.
«Эта медаль ощущается очень тяжёлой, – сказала Китагути. – У меня не было хороших предчувствий в этом сезоне, и даже после прибытия в Париж я беспокоилась о том, смогу ли я соревноваться в таком состоянии. Но теперь я свободна от этого».
После победы на чемпионате мира в прошлом году Китагути сосредоточилась на улучшении осанки. Впервые она посетила соответствующую клинику в Токио, когда была студенткой Университета Нихон.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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