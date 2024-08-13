Тайфун «Мария» пересекает северо-восточную часть Японии

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Токио, 12 августа (Jiji Press). Тайфун «Мария» обрушился на побережье Тихого океана в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии около 8:30 утра в 12 августа.

Пятый в этом году тайфун затем пересёк Иватэ и соседнюю префектуру Акита, после чего достиг побережья Японского моря около 8 часов вечера.

Самый высокий уровень чрезвычайной ситуации в пятиуровневой системе оповещения Японии был временно объявлен для жителей города Кудзи в префектуре Иватэ, где было зарегистрировано рекордное количество осадков.

Японское метеорологическое агентство предупредило жителей северо-восточного региона Тохоку об оползнях, затоплении низинных территорий и разливе рек.

Количество осадков достигло 481,5 миллиметра за 48 часов до 16:50 в Кудзи и 319 миллиметров за 48 часов до 20:20 в городе Оцути в Иватэ, что является рекордными максимумами для этих регионов соответственно.

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