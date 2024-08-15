Движение поездов линии Токайдо синкансэн между Токио и Нагоя будет остановлено 16 августа

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Токио, 14 августа (Jiji Press). Движение скоростных поездов Токайдо синкансэн между станциями Токио и Нагоя будет остановлено в течение 16 августа из-за приближающегося тайфуна Ampil, сообщила в среду компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai).

Оператор сверхскоростных пассажирских экспрессов также сократит в этот день количество поездов Токайдо синкансэн, курсирующих между станцией Нагоя в центральной префектуре Японии Айти и станцией Син-Осака в западной префектуре Осака.

На этом участке JR Tokai планирует запускать около двух поездов «Кодама» в час на каждой из входящих и исходящих линий.

Ожидая, что движение поездов «Синкансэн» может быть внезапно приостановлено и 17 августа, JR Tokai 15 августа запустит восемь специальных поездов между Токио и Син-Осакой.

В последний раз компания JR Tokai заранее объявляла о приостановке движения поездов Tokaido Shinkansen в августе 2023 года.

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