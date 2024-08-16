Кандидаты на пост премьера после Кисиды начинают подготовку к борьбе за лидерство в ЛДП

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Токио, 15 августа (Jiji Press). Депутаты правящей партии Японии, претендующие на место Кисиды Фумио на посту лидера партии и премьер-министра, начали подготовку к выборам руководства партии, которые, как ожидается, состоятся в сентябре.

Кисида, который 14 августа сделал неожиданное заявление о том, что не будет баллотироваться на переизбрание на пост президента Либерально-демократической партии и уйдёт с поста премьер-министра после партийной гонки, призвал министров своего кабинета, обдумывающих своё выдвижение, без колебаний баллотироваться на выборах, что является беспрецедентным шагом для действующего премьер-министра.

Министры должны «участвовать в дебатах открыто, без колебаний, в той мере, в какой это не препятствует исполнению обязанностей», – сказал он.

«Мне посчастливилось получить опыт работы на многих должностях в кабинете министров, – заявил на пресс-конференции министр цифровой трансформации Таро Коно, 61 год. – Надеюсь, настанет день, когда я смогу использовать этот опыт».

«Я получил много сообщений, в которых говорилось, что мне следует баллотироваться на выборах лидера, – заявил на пресс-конференции министр экономики Сайто Кэн, 65 лет. – Я начинаю думать, что мне нужно серьёзно прислушаться к таким голосам».

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