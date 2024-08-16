Отмечая 79-ю годовщину окончания войны, Япония вновь клянётся в приверженности миру

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Токио, 15 августа (Jiji Press). В Токио прошла мемориальная церемония, посвящённая 79-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне, на которой участники вновь подтвердили свою приверженность миру.

Присутствующие, включая императора Нарухито, императрицу Масако, премьер-министра Кисиду Фумио и скорбящих родственников, оплакивали около 3,1 миллиона человек, погибших на войне, в ходе организованной правительством церемонии, состоявшейся в зале Ниппон Будокан.

Император заявил в своей речи, что он искренне надеется, основываясь на глубоком раскаянии, что разрушительные последствия войны никогда не повторятся.

Ежегодная церемония впервые за пять лет прошла без ограничений, хотя ранее она проводилась в сокращённом масштабе из-за пандемии COVID-19.

Мероприятие началось вскоре после 11:50 утра. Участники, общее число которых составило около 4000 человек, впервые за пять лет исполнили национальный гимн, а с полудня почтили память жертв минутой молчания.

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