Мощный тайфун «Ампил» движется в сторону восточной Японии

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Токио, 15 августа (Jiji Press). 15 августа мощный тайфун прошёл через Тихий океан в сторону восточной части Японии, заставив власти объявить тревогу, а транспортные службы вынуждены принять решение о сокращении масштабов операций.

Ожидается, что тайфун «Ампил» приблизится к полуострову Босо в префектуре Тиба, к востоку от Токио, днём 16 августа, а затем на следующее утро двинется вдоль побережья северо-восточного региона Тохоку.

Японское метеорологическое агентство и министерство земли призвали людей на островах Идзу в Токио и в тихоокеанских районах восточного региона Канто и Тохоку быть в состоянии повышенной готовности к сильным ветрам, дождям и волнам. Линейная зона осадков, в которой группа кучево-дождевых облаков вызывает очень сильный дождь, может образоваться над островами Идзу с ночи 15 августа до дня 16 августа.

Главный синоптик агентства Татихара Сюити 15 августа сообщил на пресс-конференции, что ожидается, что ветры и дожди будут самыми сильными с вечера до ночи пятницы, когда седьмой тайфун года будет проходить над префектурой Тиба и соседней префектурой Ибараки, и предупредил людей о возможном падении дорожных знаков и унесённых ветром предметах.

Ожидается, что количество осадков от тайфуна «Ампил» будет сопоставимо с обычным для всего августа, что может привести к выходу из берегов рек, затоплению низинных территорий и оползням.

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