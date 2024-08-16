После землетрясения в Миядзаки прошла неделя, в Японии снята рекомендация к принятию особых мер предосторожности

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Токио, 15 августа (Jiji Press). Правительство Японии отменило недельное предупреждение, призывающее население принять особые меры на случай возможного мегаземлетрясения после сильного землетрясения у юго-западной префектуры Миядзаки 8 августа.

Японское метеорологическое агентство опубликовало экстренную информацию о возможном мега-землетрясении в Нанкайском желобе у тихоокеанского побережья страны вскоре после землетрясения магнитудой 7,1 у Миядзаки. Агентство не сообщает о существенных изменениях в состоянии границ плит вблизи места, где ожидается мега-землетрясение.

На совместной пресс-конференции с агентством представитель Кабинета министров подчеркнул, что отмена предупреждения не означает, что риск сильного землетрясения исчез, и призвал общественность оставаться готовыми к такой катастрофе.

После выпуска предупреждения некоторые пляжи были закрыты, а в некоторых магазинах закончились вода и запасы продовольствия.

«Мы должны внимательно изучить реакцию на призыв и поработать над улучшением нашей деятельности», – заявил представитель канцелярии кабинета министров.

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