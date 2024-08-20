Японское агентство по защите прав потребителей призывает к осторожности при пользовании сауной

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Токио, 19 августа (Jiji Press). Агентство по защите прав потребителей Японии призывает любителей сауны принять меры предосторожности во избежание несчастных случаев, таких как ожоги, подчёркивая, что некоторые из них могут привести к летальному исходу.

По данным агентства, количество несчастных случаев, связанных с посещением сауны, возросло до 10 в 2022 и 2023 финансовых годах после того, как с 2014 финансового года их число составляло от двух до шести в год. За 10 лет 82 пользователя сауны получили травмы или проблемы со здоровьем.

Почти 40% из этих людей получили ожоги, но у некоторых других были нарушения сознания и расстройства сердечно-сосудистой системы. Более 70% пострадавших были в возрасте от 40 до 79 лет.

В частности, пожилая женщина умерла от ожогов всего тела, полученных в домашней сауне, а мужчина в возрасте 70 лет умер от острой недостаточности кровообращения в сауне в рекреационном центре. Другой мужчина, также в возрасте 70 лет, потерял сознание в сауне в общественной бане, что привело к ампутации пяти обожжённых пальцев ног.

Агентство предупреждает об опасности пара при попадании воды на нагретые осветительные приборы, стекло или печи для сауны, а также от мокрых полов.

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