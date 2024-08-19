Япония, США и Южная Корея отмечают годовщину саммита в Кэмп-Дэвиде
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Токио, 18 августа (Jiji Press). Лидеры Японии, США и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, отмечающее первую годовщину их саммита в Кэмп-Дэвиде недалеко от Вашингтона.
Лидеры отметили «огромный прогресс в нашем трёхстороннем сотрудничестве», достигнутый с момента их встречи 18 августа 2023 года.
«Мы придерживаемся нашего обязательства консультироваться по региональным вызовам, провокациям и угрозам, затрагивающим наши коллективные интересы и безопасность», – говорится в заявлении в свете усложнения обстановки в сфере безопасности в Восточной Азии.
Лидеры подтвердили свою «приверженность укреплению сотрудничества в области безопасности», подкреплённую «нерушимыми» союзами между Японией и Соединёнными Штатами, а также между Южной Кореей и Соединёнными Штатами.
В заявлении также прослеживается их решимость поддерживать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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