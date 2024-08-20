Принцесса Како посетила конкурс речей на языке жестов для старшеклассников

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Токио, 19 августа (Jiji Press). Японская принцесса Како посетила 41-й национальный конкурс речи на языке жестов для старшеклассников, который прошёл в Токио.

На конкурсе, состоявшемся в воскресенье в квартале Юракутё в токийском районе Тиёда, она выступила с речью, в основном, на языке жестов.

Коснувшись недавних стихийных бедствий, включая сильное землетрясение, произошедшее в январе на полуострове Ното в центральной Японии, принцесса, вторая дочь наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, выразила надежду, что необходимая информация и поддержка будут предоставлены всем, включая людей с проблемами слуха.

«Я искренне надеюсь, что ситуация улучшится для всех людей, пострадавших из-за стихийных бедствий», – сказала принцесса.

Позже она аплодировала 10 старшеклассникам, выступавшим на языке жестов.

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