Кисида перед уходом в отставку посетит США

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Токио, 20 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио рассматривает возможность поездки в Нью-Йорк в конце следующего месяца, непосредственно перед своей отставкой, чтобы выступить с речью перед Генеральной Ассамблеей ООН, сообщили представители правительства.

Ожидается, что этот визит станет последней зарубежной поездкой Кисиды за время его пребывания у власти, поскольку на прошлой неделе он объявил о решении не баллотироваться на переизбрание на выборах руководства правящей Либерально-демократической партии 27 сентября.

Ожидается, что во время своего пребывания в Нью-Йорке Кисида проведет двусторонние встречи с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами.

Кисида, вероятно, также примет участие в саммите стран Quad – Японии, США, Австралии и Индии, а также во встрече высокого уровня по предлагаемому Договору о запрещении производства расщепляющихся материалов, который запретит производство оружейного урана и плутония.

Непосредственный предшественник Кисиды, Суга Ёсихидэ, посетил Вашингтон в сентябре 2021 года для участия в саммите Quad сразу после объявления о своем намерении уйти в отставку.

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