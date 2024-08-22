Токийский суд отклонил иск о патенте на сверхдлинную туалетную бумагу

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Токио, 21 августа (Jiji Press). Окружной суд Токио отклонил иск, поданный Nippon Paper Crecia Co. против Daio Paper Corp. за предполагаемое нарушение её патентов на рулоны туалетной бумаги, которые в три раза длиннее обычных.

В постановлении председательствующего судьи Сибаты Ёсиаки, которое зачитала от его имени судья Такахаси Ая, суд постановил, что Daio Paper не нарушала патенты, и отклонил ходатайство о вынесении судебного запрета на прекращение производства туалетной бумаги компанией Daio Paper.

Согласно жалобе, Nippon Paper Crecia владеет тремя патентами, связанными с производством рулонов туалетной бумаги, которые примерно в 2,5–4 раза длиннее обычных рулонов. Компания продаёт туалетную бумагу с использованием этой технологии под брендом Scottie с апреля 2016 года.

Весной 2022 года компания Daio Paper начала продавать рулоны туалетной бумаги в 3,2 раза длиннее обычных рулонов под брендом Elleair. Nippon Paper Crecia подала иск в сентябре того же года, пытаясь остановить производство Daio Paper трёх видов туалетной бумаги.

Nippon Paper Crecia утверждала, что глубина и площадь вмятин на неровной поверхности туалетной бумаги находились в пределах, указанных в патентах компании. Daio Paper возражала, что её спецификации были другими.

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