В туристических местах в Японии обдумывают систему разных цен для иностранных посетителей и местных жителей
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Токио, 22 августа (Jiji Press). Всё большее число туристических объектов в Японии рассматривают возможность внедрения двухуровневой системы ценообразования, при которой с иностранных туристов взимается более высокая плата, чем с местных жителей.
Эта мера, уже принятая во многих ресторанах и других магазинах, обсуждается в туристических местах, таких как замок Химэдзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы обеспечить средства на поддержание объектов, поскольку число туристов, приезжающих в Японию, растёт рекордными темпами.
Эксперты предупреждают, что такая система может привести к дискриминации, если она не будет тщательно продумана.
«Я думаю, было бы хорошо установить два типа платы для граждан и для людей, приезжающих из-за рубежа», – сказал в июне Киёмото Хидэясу, мэр города Химэдзи в префектуре Хёго на западе Японии, о плате за вход в замок Химэдзи.
Около 1,48 млн туристов посетили замок в этом году с января по март, из них более 30% были иностранцами. В то время как общее число посетителей выросло примерно на 50% по сравнению с предыдущим годом, число иностранцев выросло примерно в 4,5 раза.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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