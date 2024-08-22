Бюджетный запрос Министерства обороны на 2025 финансовый год достигнет рекордных 8,5 трлн йен

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Токио, 21 августа (Jiji Press). Министерство обороны Японии планирует подать бюджетную заявку на 2025 финансовый год на общую сумму в рекордные 8498,9 млрд йен, сообщили информированные источники.

Бюджетная заявка будет включать средства на создание подразделения кибернетической и радиоэлектронной борьбы в составе Морских сил самообороны и подразделения космических операций в составе Воздушных сил самообороны.

Правительство позиционирует 2023-2027 финансовые годы как период радикального укрепления обороноспособности страны и планирует выделить в общей сложности около 43 трлн йен за пять лет, включая 8,9 трлн йен на последний год.

В 2025 финансовом году, третьем году этого периода, министерство запросит 323,2 млрд йен на проект спутниковой группировки и 30 млрд йен на исследования в области ракетной системы вертикального пуска для подводных лодок.

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