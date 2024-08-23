Компания TEPCO отменила пробное удаление остатков ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 22 августа (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. отменила экспериментальное удаление остатков ядерного топлива из реактора № 2 на своей пострадавшей от катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.
Компания начала подготовительные работы около 7:25 утра, но остановила их после обнаружения ошибки в процедурах установки оборудования для удаления отходов. TEPCO пока не решила, когда возобновит работу, и расследует причину проблемы.
Это была бы первая попытка извлечь обломки из контейнера-реактора после аварии на АЭС, вызванной мощным землетрясением и цунами в марте 2011 года.
В ходе подготовительных работ непосредственно перед соединением, ведущим к защитной оболочке реактора, было установлено дистанционно управляемое телескопическое устройство, по форме напоминающее удочку. Однако было обнаружено, что порядок установки пяти труб, прикрепленных к устройству, был неправильным.
Компания TEPCO планировала поместить устройство в защитный сосуд, а затем потратить около двух недель на извлечение со дна реактора примерно 3 граммов отходов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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