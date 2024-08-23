Коидзуми Синдзиро, вероятно, объявит о своей выдвижении своей кандидатуры на пост лидера ЛДП в этом месяце

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Токио, 22 августа (Jiji Press). Бывший министр окружающей среды Японии Коидзуми Синдзиро рассматривает возможность о выдвижении своей кандидатуры на пост президента правящей Либерально-демократической партии в конце этого месяца, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса (63 года) рассматривает возможность проведения пресс-конференции 27 августа, чтобы объявить о своей кандидатуре на президентских выборах партии 27 сентября.

Министр экономической безопасности Такаити Санаэ, 63 года, намерена объявить о своём выдвижении на следующей неделе.

Министр цифровой трансформации Коно Таро (61 год) заявил, что 26 августа он проведёт пресс-конференцию, на которой объявит о своём выдвижении.

Некоторые члены ЛДП считают, что 43-летний Коидзуми может привнести в партию новизну благодаря узнаваемому имени и относительно молодому возрасту.

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