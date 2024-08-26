Почётный император Японии и почётная императрица посетили поселение в Каруидзава

Новости

Каруидзава, префектура Нагано, 23 августа (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико, находящиеся сейчас на летних каникулах в Каруидзаве, префектура Нагано, 23 августа посетили поселение Охината в этом высокогорном курортном городе.

Ещё когда он был наследным принцем, почётный император часто посещал поселение, которое было создано людьми, вернувшимися в Японию из Маньчжурии на северо-востоке Китая после Второй мировой войны. Почётный император и почётная императрица, родители нынешнего императора Нарухито, также посещали поселение летом прошлого года.

Взявшись за руки, 90-летний почётный император и 89-летняя почётная императрица прогуливались по капустному полю, с которого открывается вид на гору Асама – действующий вулкан и символ региона, общаясь и осматривая растущие овощи.

Почётная императрица отметила, какое голубое небо в этот день, а он отметил, что капуста растёт хорошо.

89-летний местный фермер Цутия Масато сказал им, что они хорошо выглядят, а они ответили кивками. Позже Цутия сказал, что ему было приятно увидеть их в хорошей форме. По его словам, он благодарен им за то, что они приехали сюда, чтобы отдать дань уважения людям, которые были в Маньчжурии (во время войны).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме