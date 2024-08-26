Наследный принц и принцесса Японии посетили конференцию по энтомологии

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Киото, 25 августа (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико приняли участие в церемонии открытия 27-го Международного конгресса энтомологов в городе Киото.

Их 17-летний сын, принц Хисахито, в частном порядке также присоединился к мероприятию, которое проводилось в Киотском международном конференц-центре.

Конференция является форумом для презентаций исследований по энтомологии в целом. Она проводится в Японии уже во второй раз.

По данным Управления императорского двора, принца Хисахито, который проявляет большой интерес к насекомым, на конференцию пригласил оргкомитет.

Выступая с речью на английском языке на церемонии открытия, наследный принц Акисино выразил надежду, что конференция будет способствовать развитию и углублению энтомологии.

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