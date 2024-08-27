Японское аэрокосмическое агентство завершает работу лунного модуля SLIM

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что 23 августа оно прекратило эксплуатацию своего малого посадочного модуля для исследования Луны (SLIM) после того, как установило, что зонд больше не функционирует, поскольку не отвечал с конца мая.

SLIM приземлился недалеко от кратера Шиоли в Море Нектара на Луне рано утром 20 января и стал первым японским зондом, успешно приземлившимся на Луне.

Зонд достиг своей основной цели – так называемой точной посадки, или приземления в точке в пределах 100 метров от цели. Однако один из его двигателей был повреждён непосредственно перед посадкой, из-за чего он приземлился под неожиданным углом и лишился возможности вырабатывать электроэнергию с помощью солнечных батарей. Он был отключён примерно через два с половиной часа.

Тем не менее, зонд возобновил работу 28 января после того, как положение Солнца изменилось. Он сделал снимок себя с помощью двух небольших марсоходов и передал изображение на Землю. Он также сфотографировал камни на Луне с помощью спектроскопической камеры и обнаружил наличие минерала оливина, что может помочь понять происхождение Луны.

Затем 31 января операции SLIM были остановлены, поскольку в месте посадки наступила ночь. Несмотря на то, что зонд не был рассчитан на ночные температуры Луны в минус 170 градусов по Цельсию, он снова включился в работу в конце февраля, когда солнечный свет вернулся на место посадки. Было сделано и успешно передано ещё больше изображений.

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