Китайский военный самолет впервые нарушил воздушное пространство Японии

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Китайский военный самолёт впервые нарушил воздушное пространство Японии над водами на юго-западе Японии.

По данным Министерства обороны Японии, разведывательный самолёт Y-9 вторгся в воздушное пространство Японии над водами островов Дандзё в префектуре Нагасаки между 11:29 и 11:31 утра.

После инцидента заместитель министра иностранных дел Японии Окано Масатака вызвал исполняющего обязанности посла Китая Ши Юна и выразил решительный протест. Японская сторона также призвала Китай не допустить повторения инцидента. По словам Ши, он сообщит об этом своей стране.

По данным Министерства обороны, китайский военный самолёт прибыл в район к югу от островов и начал кружить около 10:40 утра. Он снова кружил там после нарушения воздушного пространства Японии и покинул этот район около 13:15.

Истребители Воздушных сил самообороны Японии были подняты по тревоге, чтобы отразить нападение китайского самолета, передавая радиопредупреждения и призывая его изменить курс и покинуть этот район.

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