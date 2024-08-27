Министр иностранных дел Японии усилит меры информационной войны

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии запросит 66,2 млрд йен в своём бюджетном запросе на 2025 финансовый год для усиления мер по ведению информационной войны, таких как противодействие дезинформации, с учётом деятельности Китая, России и Северной Кореи, сообщили информированные источники.

Министерство планирует использовать новые технологии, включая искусственный интеллект, для борьбы с дезинформацией. Оно также будет содействовать усилиям по стратегической отправке за рубеж информации о сбросе очищенной воды, содержащей тритий, с повреждённой АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

По словам источников, бюджетная заявка министерства, которая будет представлена ​​в конце этого месяца, составит 814,6 млрд йен, что на 12,3% больше бюджета на 2024 финансовый год.

Бюджетный запрос будет включать 84,3 млрд йен на содействие экономической дипломатии, включая 130 млн йен, что в 3,3 раза больше, на расширение обязанностей должностных лиц дипломатических учреждений в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах, которые поддерживают зарубежные операции японских компаний. Министерство начало назначать таких должностных лиц в апреле этого года.

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