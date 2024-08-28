Линия Кюсю синкансэн будет приостановлена из-за тайфуна Шаньшань

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Токио, 27 августа (Jiji Press). Компания Kyushu Railway Co. (JR Kyushu) сообщила, что приостановит движение скоростных поездов Кюсю синкансэн между станциями Кумамото и Кагосима-Тюо на юго-западе Японии с 20:00 28 августа в связи с приближением к стране мощного тайфуна Шаньшань.

По данным компании, приостановка продлится до 29 августа.

Тем временем компании Central Japan Railway Co. (JR Tokai) и West Japan Railway Co. (JR West) пересмотрели свои планы по приостановке движения, заявив, что они могут отменить все или некоторые поезда на линии Токайдо синкансэн 30 и 31 августа, а на линии Санъё синкансэн – с 29 по 31 августа.

Тем временем Japan Airlines и All Nippon Airways решили отменить многие рейсы аэропортов Миядзаки и Кагосима на юго-западе Японии с 28 по 30 августа.

Десятый тайфун года медленно двигался на запад над морем к востоку от острова Амами Осима в префектуре Кагосима днём 27 августа, и, по прогнозам, приблизится к острову в течение 28 августа и достигнет западных районов Японии с 29 августа. Ожидается, что он пересечёт Японский архипелаг и достигнет восточных районов в 31 августа.

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