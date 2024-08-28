Линия Кюсю синкансэн будет приостановлена из-за тайфуна Шаньшань
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 августа (Jiji Press). Компания Kyushu Railway Co. (JR Kyushu) сообщила, что приостановит движение скоростных поездов Кюсю синкансэн между станциями Кумамото и Кагосима-Тюо на юго-западе Японии с 20:00 28 августа в связи с приближением к стране мощного тайфуна Шаньшань.
По данным компании, приостановка продлится до 29 августа.
Тем временем компании Central Japan Railway Co. (JR Tokai) и West Japan Railway Co. (JR West) пересмотрели свои планы по приостановке движения, заявив, что они могут отменить все или некоторые поезда на линии Токайдо синкансэн 30 и 31 августа, а на линии Санъё синкансэн – с 29 по 31 августа.
Тем временем Japan Airlines и All Nippon Airways решили отменить многие рейсы аэропортов Миядзаки и Кагосима на юго-западе Японии с 28 по 30 августа.
Десятый тайфун года медленно двигался на запад над морем к востоку от острова Амами Осима в префектуре Кагосима днём 27 августа, и, по прогнозам, приблизится к острову в течение 28 августа и достигнет западных районов Японии с 29 августа. Ожидается, что он пересечёт Японский архипелаг и достигнет восточных районов в 31 августа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В 2019 году в Японии зарегистрирован рекордный ущерб от наводнений и тайфунов в 2 трлн 150 млрд йен
- Стихийные бедствия в Японии: около 20% мирового ущерба от землетрясений магнитудой 6 и выше
- Разрушительные тайфуны в Японии: сила стихии, которой нельзя пренебрегать
- Тайфуны в Японии: чаще в августе, больше разрушений в сентябре
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий