Япония и Италия подтвердили сотрудничество перед встречей министров обороны стран G-7

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Токио, 27 августа (Jiji Press). Министр обороны Японии Кихара Минору и его итальянский коллега Гвидо Кросетто встретились в Токио и подтвердили сотрудничество с целью успешного проведения первой в истории встречи министров обороны стран «Большой семёрки» крупнейших демократий, которую Италия примет в октябре.

Кихара и Кросетто также подтвердили, что будут тесно сотрудничать в целях укрепления связей между Японией и Италией, включая совместную разработку истребителя следующего поколения, в которой также участвует Великобритания.

Сотрудничество и обмены в сфере обороны между Японией и Италией стали более активными в последние годы. В этом месяце итальянский авианосец Cavour впервые посетил Японию, а в Японии прошли совместные учения истребителей.

Кихара упомянул эти события в начале встречи, отметив, что они демонстрируют растущее внимание Италии к Индо-Тихоокеанскому региону.

Кросетто заявил, что более тесные связи между двумя странами могут обеспечить более эффективное сдерживание.

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