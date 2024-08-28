Япония и Италия подтвердили сотрудничество перед встречей министров обороны стран G-7
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Токио, 27 августа (Jiji Press). Министр обороны Японии Кихара Минору и его итальянский коллега Гвидо Кросетто встретились в Токио и подтвердили сотрудничество с целью успешного проведения первой в истории встречи министров обороны стран «Большой семёрки» крупнейших демократий, которую Италия примет в октябре.
Кихара и Кросетто также подтвердили, что будут тесно сотрудничать в целях укрепления связей между Японией и Италией, включая совместную разработку истребителя следующего поколения, в которой также участвует Великобритания.
Сотрудничество и обмены в сфере обороны между Японией и Италией стали более активными в последние годы. В этом месяце итальянский авианосец Cavour впервые посетил Японию, а в Японии прошли совместные учения истребителей.
Кихара упомянул эти события в начале встречи, отметив, что они демонстрируют растущее внимание Италии к Индо-Тихоокеанскому региону.
Кросетто заявил, что более тесные связи между двумя странами могут обеспечить более эффективное сдерживание.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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