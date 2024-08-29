В результате оползня в центральной Японии погибли два человека

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Гамагори, префектура Айти, 28 августа (Jiji Press). Пять человек оказались в ловушке из-за оползня, который обрушился на их двухэтажный деревянный дом в городе Гамагори, префектура Айти, центральная Япония, вечером 27 августа, в результате чего двое из них, женщина в возрасте 70-79 лет и, вероятно, её сын в возрасте 30-39 лет, погибли.

Среди троих спасённых были две её дочери – женщины в возрасте 40-49 лет. Они получили травмы. Местные пожарные и сотрудники полиции прилагают все усилия, чтобы найти ее мужа, человека 70-79 лет.

По словам властей, предположительно, в момент оползня в доме находились пять членов семьи.

Об инциденте узнали, когда женщина, оказавшаяся в рухнувшем доме, позвонила в пожарную службу вскоре после 10 вечера 27 августа, чтобы сообщить, что она и ещё четыре члена семьи были погребены заживо, как сообщает городская администрация Гамагори. Звонившая, получившая лёгкие травмы, вскоре была спасена. Другую женщину, получившую тяжёлые травмы, спасли примерно через 12 часов после телефонного звонка.

Женщину в возрасте 70-79 лет вынесли из дома примерно через 16 часов после телефонного звонка, и она была без сознания и не дышала, когда её отправили в больницу, где подтвердили смерть. Сына извлекли через день после оползня.

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