Министр иностранных дел Японии призывает Иран не принимать ответные меры против Израиля
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Токио, 28 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко провела телефонные переговоры со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи, призвав Тегеран воздержаться от объявленного возмездия Израилю.
В ходе 30-минутных переговоров Камикава подчеркнула, что дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке не отвечает интересам региона и международного сообщества.
По словам Камикавы, иранский министр ответил, что его страна не хочет эскалации ситуации.
«Мы приложим все дипломатические усилия, чтобы справиться с ситуацией», –заявила Камикава журналистам после телефонных переговоров.
Она также призвала иранскую сторону призвать к сдержанности поддерживаемую Ираном ливанскую военизированную группировку «Хезболла» и другие партии, а также сотрудничать в деле защиты японских граждан в Иране.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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