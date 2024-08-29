В Японии растут показатели ожирения у мужчин: данные правительственного опроса

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Токио, 28 августа (Jiji Press). Согласно исследованию, проведенному 28 августа министерством здравоохранения, за последнее десятилетие уровень ожирения среди мужчин в Японии продолжал расти.

Ежегодный опрос проводился в ноябре-декабре 2023 года после отмены в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19. Получены релевантные ответы от 2910 из 6134 случайно выбранных домохозяйств.

Опрос 2022 года показал, что 31,7% мужчин старше 20 лет имели индекс массы тела (ИМТ) 25 или выше, что по японским стандартам указывает на ожирение.

Хотя уровень ожирения снизился на 1,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим исследованием 2019 года, министерство заявило, что за последние 10 лет он продолжал расти.

Между тем, этот показатель среди женщин составил 21%, что мало чем отличается от показателя десятилетней давности.

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