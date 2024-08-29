Движение поездов на линии Санъё синкансэн будет приостановлено с вечера 29 августа
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Токио, 28 августа (Jiji Press). Железнодорожная компания West Japan Railway Co. (JR West) приостановит движение скоростных поездов Санъё синкансэн между станциями Хиросима и Хаката примерно с 21:00 29 августа до утра 30 августа из-за мощного тайфуна Шаньшань.
Ожидается, что линия Кюсю синкансэн на юго-западе Японии будет остановлена между станциями Кумамото и Кагосима-Тюо с 28 до 30 августа.
Компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai) пересмотрела свой план приостановки движения, заявив, что она может отменить все или некоторые поезда на линии Токайдо синкансэн в период с 30 августа до 1 сенября.
Тем временем авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways приняли решение отменить в общей сложности 438 рейсов 29 августа, в основном в аэропорты региона Кюсю и из них.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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