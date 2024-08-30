Токийская полиция опубликовала новые портреты подозреваемого в убийстве в ночном клубе 2012 года

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Токио, 29 августа (Jiji Press) -- Токийская полиция опубликовала новые портретные зарисовки ключевого подозреваемого в убийстве 31-летнего мужчины в ночном клубе района Роппонги в Токио в 2012 году.

Зарисовки Митатэ Синъити, 45 лет, находящегося в международном розыске по обвинению в убийстве и других преступлениях, были размещены на аккаунте X (ранее Twitter) первого следственного отдела Департамента столичной полиции накануне 12-й годовщины инцидента.

Зарисовки были созданы следователями ДСП, представляющими нынешний внешний вид Митатэ, включая предположения о том, как бы он выглядел, если бы стал толще или худее. Полицейский департамент призывает к предоставлению информации о подозреваемом, заявляя, что об инциденте не следует забывать.

Митатэ, бывший лидер банды под названием «Канто Ренго», считается организатором убийства. Его местонахождение неизвестно с тех пор, как он прибыл на Филиппины в ноябре 2012 года. Полиция получила в общей сложности 1007 сообщений очевидцев со всей Японии, но все они оказались другими людьми.

Инцидент произошел в ранние часы 2 сентября 2012 года, когда управляющий рестораном Фудзимото Рёсукэ был смертельно ранен группой мужчин, в том числе избит бейсбольными битами. Считается, что он стал ошибочной целью из-за сходства с членом соперничающей группировки Канто Ренго.

Сато Масаказу, начальник первого следственного отдела департамента столичной полиции, который присутствовал на месте происшествия и осматривал тело Фудзимото, заявил: «Я прикоснулся к телу жертвы и почувствовал, насколько это было трагично. Наша миссия - найти и арестовать подозреваемого, который скрывается, не понеся наказания за свое преступление».

Полиция призывает всех, у кого есть информация, звонить в полицейский участок Адзабу по телефону 03 (3479) 0110.

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