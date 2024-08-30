В Японии пять человек погибли, десятки ранены из-за тайфуна Шаньшань

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Токио, 29 августа (Jiji Press). Пять человек погибли и десятки получили ранения в результате обрушившегося на Японию тайфуна Шаньшань.

Мужчина в возрасте 80-89 лет погиб в результате обрушения двухэтажного дома в городе Камиита, префектура Токусима, западная Япония, днём 29 августа.

В городе Гамагори префектуры Айти три человека погибли после того, как сильный дождь спровоцировал оползень, обрушившийся на их дом 27 августа.

28 августа вечером в порту Кагосима перевернулся катер, в результате чего 64-летний капитан пропал без вести. Позже неподалёку в море было найдено тело. Власти работают над опознанием.

В результате тайфуна также пострадали 35 человек в юго-западной префектуре Миядзаки и 24 человека в соседней префектуре Кагосима.

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