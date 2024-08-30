Великобритания намерена присоединиться к ТТП в этом году
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Лондон, 29 августа (Jiji Press). Правительство Великобритании заявило, что она намерена присоединиться к соглашению о свободной торговле Транстихоокеанского партнёрства к 15 декабря, получив шестую и последнюю ратификацию, поскольку Перу завершила свой процесс ратификации.
Великобритания станет 12-м членом ТТП и первым новым членом с момента вступления соглашения в силу в конце 2018 года.
Япония и другие первоначальные члены ТТП официально одобрили вступление Великобритании в июле прошлого года.
Расширенное соглашение сделает более 99% британского экспорта товаров в другие страны ТТП беспошлинным. Оно также отменит британские пошлины на японский рис.
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