Система, допускающая разные фамилии для супругов, рассматривается как ключевой вопрос в предвыборной гонке ЛДП
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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Ожидается, что вопрос о том, следует ли Японии вводить систему, допускающую разные фамилии для супругов, станет одним из главных на предстоящих выборах руководства правящей Либерально-демократической партии.
Хотя многие представители общественности и Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн), крупнейшая группа работодателей страны, призывают к скорейшему введению этой системы, глубоко укоренилось противодействие ей – в основном среди консервативных членов ЛДП, которые ценят традиционный взгляд на семью.
Потенциальные кандидаты на выборах руководства ЛДП 27 сентября расходятся во мнениях относительно этой системы.
Бывший генеральный секретарь ЛДП Исиба Сигэру (67 лет) и министр цифровой трансформации Коно Таро (61 год), объявившие о выдвижении своих кандидатур, выступают за введение этого закона.
Исиба заявил: «Мы должны позволить парам выбирать свои фамилии». Коно сказал: «Для нас лучше принять систему свободного выбора одной или разных фамилий».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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