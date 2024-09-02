Японский режиссёр аниме Миядзаки Хаяо получил премию имени Рамона Магсайсая
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Манила, 31 августа (Jiji Press). Японский режиссёр-мультипликатор Миядзаки Хаяо был избран в этом году в качестве лауреата премии имени Рамона Магсайсая, известной как «азиатская Нобелевская премия». О присуждении премии было объявлено 31 августа.
Фонд премии Рамона Магсайсая со штаб-квартирой в Маниле также выбрал ещё трёх человек и одну группу в качестве лауреатов 2024 года.
По словам фонда, Миядзаки, соучредитель студии Ghibli, создал множество аниме-работ на сложные темы, такие как защита окружающей среды и мир, и сделал их понятными для детей.
Церемония награждения состоится в Маниле в ноябре.
Премия присуждается людям и группам, внёсшим особый вклад в Азию. Она была учреждена в честь бывшего президента Филиппин Рамона Магсайсая, который был известен своей прямой политической позицией и погиб в авиакатастрофе в 1957 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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