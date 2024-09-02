Японский пловец Кимура завоевал золото на Паралимпийских играх в Париже

Новости

Париж, 31 августа (Jiji Press). Японский пловец Кимура Кэйити завоевал золотую медаль в заплыве на 50 метров вольным стилем среди мужчин в классе S11 для спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Париже 31 августа.

Это его девятая паралимпийская медаль. На Паралимпийских играх в Токио 2021 года Кимура выиграл золото в заплыве на 100 метров баттерфляем и серебро в заплыве на 100 метров брассом.

В заплыве на 100 метров на спине среди мужчин на Играх в Париже в классе S8, в который входят пловцы с легкой степенью тяжести, Кубота Кота из Японии завоевал серебряную медаль.

В мужском индивидуальном зачете по бочче Сугимура Хидэтака, завоевавший золото в этом виде спорта на Играх в Токио, проиграл тайскому спортсмену в четвертьфинале в классе BC2 для спортсменов, включающих спортсменов с нарушениями движений от слабой до умеренной степени.

В бадминтоне на колясках японская пара Сатоми Сарина и Ямадзаки Юма вышла в финал женского парного разряда. Кадзивара Дайки дошёл до полуфинала мужского одиночного разряда, а Ямадзаки дошла до последней четверки в женском одиночном разряде.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме