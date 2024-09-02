Тайфун Шаньшань превращается в тропический циклон
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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Около полудня 1 сентября тайфун Шаньшань превратился в тропический циклон у тихоокеанского побережья центральной Японии.
Японское метеорологическое агентство предупредило жителей тихоокеанского побережья восточной части Японии о необходимости сохранять повышенную готовность к оползням, затоплению низинных территорий, а также выходу рек из берегов, указывая на скопление дождевых облаков тропического циклона и тёплый и влажный воздух, поступающий с границы тихоокеанской системы высокого давления.
В городе Идзу в префектуре Сидзуока, центральная Япония, количество осадков достигло 792 миллиметров за 72 часа до 4 утра 1 сентября. В г. Одавара в префектуре Канагава, восточная Япония, количество осадков составило 529,5 миллиметров за 72 часа до 7:30 утра того же дня, достигнув самого высокого уровня за всю историю наблюдений.
Администрация города Одай в префектуре Миэ в центральной Японии призвала к принятию чрезвычайных мер безопасности, это самый высокий уровень в пятиуровневой системе оповещения Японии о стихийных бедствиях, связанных с погодными условиями, и призвала жителей немедленно принять меры для защиты своих жизней из-за риска выхода из берегов реки Отани.
В 8:20 утра предупреждение было понижено до рекомендации эвакуации, четвёртого по величине уровня предупреждений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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