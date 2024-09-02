В Йокогаме женщина совершила самоубийство, и при падении убила пешехода

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Йокогама, 1 сентября (Jiji Press). В городе Йокогама погибли две женщины. Одна из них, вероятно, погибла от падения сверху другой, которая, как полагают, выпрыгнула из здания.

Около 6 вечера 31 августа полиция получила экстренный вызов – сообщили, что две женщины лежат на площади перед станцией Йокогама компании East Japan Railway Co. (JR East) в районе Ниси. Звонивший сказал, что, похоже, кто-то выпрыгнул из здания.

Сотрудники полиции префектуры Канагава поспешили на место происшествия и обнаружили двух женщин, истекавших кровью.

По данным источников, включая записи с камер видеонаблюдения, одна из женщин упала со здания на другую, которая шла внизу.

Смерть обеих женщин подтвердили после транспортировки в больницу. Полиция расследует подробности инцидента.

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