В Йокогаме женщина совершила самоубийство, и при падении убила пешехода
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Йокогама, 1 сентября (Jiji Press). В городе Йокогама погибли две женщины. Одна из них, вероятно, погибла от падения сверху другой, которая, как полагают, выпрыгнула из здания.
Около 6 вечера 31 августа полиция получила экстренный вызов – сообщили, что две женщины лежат на площади перед станцией Йокогама компании East Japan Railway Co. (JR East) в районе Ниси. Звонивший сказал, что, похоже, кто-то выпрыгнул из здания.
Сотрудники полиции префектуры Канагава поспешили на место происшествия и обнаружили двух женщин, истекавших кровью.
По данным источников, включая записи с камер видеонаблюдения, одна из женщин упала со здания на другую, которая шла внизу.
Смерть обеих женщин подтвердили после транспортировки в больницу. Полиция расследует подробности инцидента.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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