Япония объявила об уничтожении мангустов как инвазивного вида на острове Всемирного природного наследия

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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии объявило об уничтожении ввезённых ранее мангустов на острове Амами-Осима, объекте Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

Заявление было принято на основе решения группы экспертов, вынесенного на научной основе, с учётом того, что отлов мангустов не подтверждался на протяжении более шести лет с момента поимки последней особи в апреле 2018 года.

По данным министерства, это один из самых масштабных случаев в мире, когда удалось уничтожить давно распространившихся мангустов как инвазивного вида.

Около 30 небольших индийских мангустов, которые в основном обитают в Южной Азии, были первоначально завезены на остров Амами-Осима в 1979 году для борьбы с ядовитыми змеями хабу и крысами на острове.

Численность мангустов на острове быстро росла, и, по оценкам, их численность достигла пика примерно в 10 000 особей около 2000 года.

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