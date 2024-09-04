Япония объявила об уничтожении мангустов как инвазивного вида на острове Всемирного природного наследия
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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии объявило об уничтожении ввезённых ранее мангустов на острове Амами-Осима, объекте Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.
Заявление было принято на основе решения группы экспертов, вынесенного на научной основе, с учётом того, что отлов мангустов не подтверждался на протяжении более шести лет с момента поимки последней особи в апреле 2018 года.
По данным министерства, это один из самых масштабных случаев в мире, когда удалось уничтожить давно распространившихся мангустов как инвазивного вида.
Около 30 небольших индийских мангустов, которые в основном обитают в Южной Азии, были первоначально завезены на остров Амами-Осима в 1979 году для борьбы с ядовитыми змеями хабу и крысами на острове.
Численность мангустов на острове быстро росла, и, по оценкам, их численность достигла пика примерно в 10 000 особей около 2000 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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