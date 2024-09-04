Кисида посетит Южную Корею в преддверии 60-й годовщины установления дипломатических отношений
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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио совершит двухдневный визит в Южную Корею с 6 сентября в преддверии 60-й годовщины нормализации двусторонних дипломатических отношений, которая будет отмечаться в следующем году, сообщили обе страны.
В ходе поездки Кисида встретится с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.
Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса заявил на пресс-конференции, что визит является частью возобновлённой челночной дипломатии и что два лидера обсудят развитие двусторонних отношений в преддверии годовщины.
«Япония и Южная Корея – важные друг для друга соседи, которым необходимо сотрудничать для решения проблем, стоящих перед международным сообществом», – сказал Хаяси.
Обе страны «продолжат тесное взаимодействие для укрепления и расширения сотрудничества, чтобы их граждане могли ощутить конкретную выгоду».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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