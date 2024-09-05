Железнодорожная компания Tobu расширяет услуги биометрической идентификации

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Токио, 4 сентября (Jiji Press). Компания Tobu Railway Co. сообщила, что расширит свои услуги платежей и проверки личности с использованием технологии биометрической идентификации.

В сотрудничестве с Hitachi Ltd. компания Tobu Railway планирует к концу 2026 финансового года внедрить услугу в более чем 100 торговых точках, таких как супермаркеты, магазины бытовой электроники, гостиницы и магазины шаговой доступности (комбини), надеясь распространить её на широкий спектр отраслей.

Услуга биометрической идентификации была внедрена в апреле в кассах самообслуживания в некоторых торговых точках Tobu Store Co., дочерней сети супермаркетов железнодорожного оператора.

Сервис позволяет клиентам совершать платежи и получать баллы лояльности без необходимости предъявления кредитной карты. Он сокращает время, проведенное на кассе, до примерно 25 секунд, что вдвое меньше обычного.

Tobu Railway планирует подключить сервис распознавания лиц для проверки билетов на поезд уже в 2025 финансовом году, который начнётся в апреле следующего года.

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