Япония и Норвегия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области оборонного оборудования

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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Министр обороны Японии Кихара Минору и его норвежский коллега Бьорн Грам подписали меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству в области оборонного оборудования и технологий.

На встрече в Токио два министра также договорились тесно сотрудничать с целью углубления сотрудничества и обмена в сфере обороны.

«У Японии и Норвегии много общего с точки зрения понимания ситуации и стратегических интересов, поскольку мы являемся морскими странами и расположены к востоку и к западу от России соответственно», – сказал Кихара на встрече.

Грэм заявил, что хочет укрепить устойчивость оборонной промышленности и рассмотреть возможность проведения совместных учений и тренировок между вооружёнными силами двух сторон.

Кихара выразил серьёзную обеспокоенность недавним вторжением китайского военного самолета в воздушное пространство Японии. Оба министра подтвердили своё сотрудничество в противодействии любым попыткам одностороннего изменения статус-кво.

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