Япония и Норвегия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области оборонного оборудования
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 сентября (Jiji Press). Министр обороны Японии Кихара Минору и его норвежский коллега Бьорн Грам подписали меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству в области оборонного оборудования и технологий.
На встрече в Токио два министра также договорились тесно сотрудничать с целью углубления сотрудничества и обмена в сфере обороны.
«У Японии и Норвегии много общего с точки зрения понимания ситуации и стратегических интересов, поскольку мы являемся морскими странами и расположены к востоку и к западу от России соответственно», – сказал Кихара на встрече.
Грэм заявил, что хочет укрепить устойчивость оборонной промышленности и рассмотреть возможность проведения совместных учений и тренировок между вооружёнными силами двух сторон.
Кихара выразил серьёзную обеспокоенность недавним вторжением китайского военного самолета в воздушное пространство Японии. Оба министра подтвердили своё сотрудничество в противодействии любым попыткам одностороннего изменения статус-кво.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония и Норвегия договорились об укреплении двусторонних связей
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?