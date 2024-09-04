Экспорт риса из Японии за период с января по июль достиг рекордного уровня

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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Согласно данным Министерства сельского хозяйства, опубликованным 3 сентября, экспорт японского риса достиг рекордного уровня за январь-июль как по объёму, так и по стоимости, что в основном отражает спрос со стороны ресторанов, предлагающих блюда японской кухни.

Согласно данным по экспорту японской сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции и других продуктов питания, экспорт риса вырос на 29,1% по сравнению с прошлым годом до 6462 млн йен. Объём экспорта вырос на 23% до 24 469 тонн.

В стоимостном выражении общий объём экспорта сельскохозяйственной и другой продукции сократился на 2% до 815,6 млрд йен, что по-прежнему обусловлено полным запретом Китая на ввоз японской рыбной продукции.

Правительство Японии поощряет экспорт риса в надежде повысить спрос на него.

На внутреннем рынке Япония сталкивается с дефицитом риса в розничных магазинах. Но экспорт риса составляет лишь небольшую часть от общего годового спроса страны на рис, составляющего около 7 миллионов тонн.

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