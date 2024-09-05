Компания Nissan разработала функцию присмотра за детьми для роботов

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Токио, 4 сентября (Jiji Press). Японская компания Nissan Motor Co. сообщила, что добавила в робота, разработанного ею совместно с розничным продавцом детских товаров Akachan Honpo Co., функцию, которая не позволит детям оставаться одним в транспортных средствах.

С новой функцией мониторинга кукольный робот Iruyo будет оповещать пользователей через смартфон, когда расстояние между ними и роботом превысит 3 метра, а в машине останется ребёнок. Nissan рассмотрит возможность коммерциализации робота.

Автопроизводитель планирует организовать интерактивные мероприятия с участием робота, чтобы повысить осведомлённость и объяснить общественности, как важно не оставлять детей в транспортных средствах.

По словам представителей Nissan, система Iruyo, предназначенная для установки на заднем сиденье, машет ребенку в детском кресле, когда получает голосовую инструкцию, добавив, что система также позволяет водителю проверить, спит ли ребёнок.

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