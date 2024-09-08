Японская Sakana AI получит инвестиции от Nvidia

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Токио, 4 сентября (Jiji Press) -- Sakana AI K.K., токийская компания по разработке искусственного интеллекта, основанная бывшими сотрудниками Google LLC, заявила в среду, что получит инвестиции от американского полупроводникового гиганта Nvidia Corp.

Две компании также будут сотрудничать в области исследований и разработок, а также в обучении персонала, чтобы ускорить развитие генеративного ИИ, одновременно снижая затраты и потребление электроэнергии.

Sakana AI, основанная в 2023 году, принадлежала крупным японским технологическим компаниям, таким как Nippon Telegraph and Telephone Corp. и Sony Group Corp. Она получит новые инвестиции в общей сложности более 100 миллионов долларов от Nvidia и других. Подробности новых инвестиций не разглашаются.

Nvidia имеет преимущества в графических процессорах, подходящих для разработки и эксплуатации генеративного ИИ. Компания, по-видимому, стремится наладить связи с перспективными стартапами.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в среду в своем заявлении, что Sakana AI способствует демократизации ИИ в Японии.

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