Япония и Австралия будут сотрудничать в развёртывании ракет

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Токио, 4 сентября (Jiji Press). Япония и Австралия договорились о сотрудничестве в развёртывании ракет большой дальности, над которыми работают обе страны, сообщает Министерство обороны Японии.

Министр обороны Кихара Минору заключил соглашение со своим австралийским коллегой Ричардом Марлесом на встрече в пригороде Мельбурна на юго-востоке Австралии.

В частности, две страны рассмотрят возможность использования благоприятной учебной обстановки в Австралии для проведения учений по запуску ракет Сил самообороны Японии.

Кихара обсудил эскалацию военной активности Китая, включая недавнее нарушение воздушного пространства Японии китайским военным самолетом вблизи юго-западного региона Кюсю.

Министры подтвердили свою приверженность совместному противодействию любым односторонним попыткам изменить статус-кво силой или принуждением. Они также договорились расширить совместные учения и развивать трёхстороннее оборонное сотрудничество с участием Соединённых Штатов.

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