Honda N-Box занимает первое место третий месяц подряд в августе

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Токио, 5 сентября (Jiji Press) -- Минивэн N-Box компании Honda Motor Co. занял первое место в рейтинге продаж новых автомобилей в Японии третий месяц подряд в августе.

Продажи N-Box составили 14 441 единицу, что на 14,1% меньше, чем год назад.

Spacia компании Suzuki Motor Corp., также минивэн, занял второе место с 11 166 единицами, за ним следует Corolla компании Toyota Motor Corp. с 10 541 единицей.

Минивэн Tanto от Daihatsu Motor Co., подразделения Toyota, занял четвертое место с 9 929 единицами. Продажи Tanto временно упали с конца прошлого года из-за остановки производства, связанной со скандалом о мошенничестве с тестами, но начали восстанавливаться после возобновления производства в апреле.

Toyota Sienta заняла пятое место, за ней следуют Yaris и Roomy той же компании. В среду вечером Toyota возобновила производство Yaris Cross и двух других моделей, которое было приостановлено из-за мошенничества с сертификационными тестами в компании.

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