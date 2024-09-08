Строительной компании Нисимацу приказано выплатить компенсацию за принудительный труд в военное время

Новости

Сеул, 5 сентября (Jiji Press) -- Верховный суд Сеула в четверг отменил решение суда низшей инстанции и приказал японской строительной компании Нисимацу выплатить компенсацию южнокорейским истцам за принудительный труд в военное время.

Японской компании было приказано выплатить в общей сложности около 73 миллионов вон, или около 7,8 миллионов иен, пяти истцам.

Истцы подали иск в 2019 году, но Центральный районный суд Сеула отклонил его в феврале 2023 года, ссылаясь на истечение срока давности.

Однако Верховный суд постановил, что срок исковой давности не истек в течение трех лет после того, как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году вынес окончательное решение, обязывающее японскую компанию выплатить компенсацию за принудительный труд в военное время.

Представитель компании Нисимацу заявил, что компания отреагирует после тщательного изучения решения Верховного суда, добавив, что компания считает, что вопрос о принудительном труде в военное время был разрешен соглашением 1965 года между Японией и Южной Кореей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]